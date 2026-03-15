福原遥、ワンショルドレスで美デコルテ輝く「圧倒的なオーラ」「女神」と反響
【モデルプレス＝2026/03/15】ブルガリの公式Instagramが、3月13日に更新された。アンバサダーを務める女優の福原遥のワンショルダードレス姿を公開した。
【写真】27歳朝ドラヒロイン「女神」と反響相次いだドレス姿
投稿では「ブルガリは、女優の福原遥を新たなブルガリ・アンバサダーとして迎えることを誇りに思います。彼女は、創造性、洗練、そして現代的な優雅さという共通のビジョンを共有しています」と英語でコメント。オフホワイトのワンショルダーロングドレス姿の福原の姿を公開し、美しいデコルテや肩のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「女神」「圧倒的なオーラ」「肌綺麗すぎ」「スタイル抜群」「美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳朝ドラヒロイン「女神」と反響相次いだドレス姿
◆福原遥、ワンショルダードレス姿公開
投稿では「ブルガリは、女優の福原遥を新たなブルガリ・アンバサダーとして迎えることを誇りに思います。彼女は、創造性、洗練、そして現代的な優雅さという共通のビジョンを共有しています」と英語でコメント。オフホワイトのワンショルダーロングドレス姿の福原の姿を公開し、美しいデコルテや肩のラインを見せている。
◆福原遥のドレス姿に反響
この投稿に、ファンからは「女神」「圧倒的なオーラ」「肌綺麗すぎ」「スタイル抜群」「美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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