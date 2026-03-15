“2ヶ月で11kg減”話題のアイドル「鎖骨、おきにいり」ビキニショットにファン歓喜「海の女神」「スタイル抜群でセクシー」
【モデルプレス＝2026/03/15】M3LOGINの佐藤かれんが3月13日、自身のInstagramを更新。爽やかなビキニ姿を公開した。
【写真】“2ヶ月で11kg減”アイドル「セクシー」と話題のビキニ姿
佐藤は「＃海キャンプ」というハッシュタグを添え、美しいスタイルが際立つターコイズブルーのビキニ姿を公開。「1枚目の鎖骨、おきにいり」と記し、岩場にしゃがみ鎖骨を見せたショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群でセクシー」「海の女神」「可愛すぎる」「鎖骨くっきりで綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。
佐藤は2025年11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めていた。（modelpress編集部）
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【写真】“2ヶ月で11kg減”アイドル「セクシー」と話題のビキニ姿
◆佐藤かれん、ビキニショット公開
佐藤は「＃海キャンプ」というハッシュタグを添え、美しいスタイルが際立つターコイズブルーのビキニ姿を公開。「1枚目の鎖骨、おきにいり」と記し、岩場にしゃがみ鎖骨を見せたショットも披露している。
◆佐藤かれんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群でセクシー」「海の女神」「可愛すぎる」「鎖骨くっきりで綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。
佐藤は2025年11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めていた。（modelpress編集部）
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