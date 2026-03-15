【WBC】“虎党”山本彩、侍JAPAN敗退に思い “楽しみ”なことも明かす「強かった…」
元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が15日、自身のXを更新。同日行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でベネズエラに敗れた侍JAPANについてねぎらいと“楽しみ”になったことを明かした。
【写真】「より楽しみに…」WBCを終えて楽しみなことを語った“虎党”山本彩の投稿
山本は「ベネズエラ強かった… 選手の皆さん、お疲れ様でした」と投稿。「連覇とはなりませんでしたが、沢山の熱戦と感動をありがとうございました」と選手やスタッフへの感謝を伝えた。
続けて“楽しみ”になったことも報告。この日の試合ではホームランを放った森下翔太と1打点を挙げた佐藤輝明ら阪神タイガース選手の活躍が目立ち、“虎党”の山本は「今年の阪神・レギュラーシーズンがより楽しみに…」と期待していた。
【写真】「より楽しみに…」WBCを終えて楽しみなことを語った“虎党”山本彩の投稿
山本は「ベネズエラ強かった… 選手の皆さん、お疲れ様でした」と投稿。「連覇とはなりませんでしたが、沢山の熱戦と感動をありがとうございました」と選手やスタッフへの感謝を伝えた。
続けて“楽しみ”になったことも報告。この日の試合ではホームランを放った森下翔太と1打点を挙げた佐藤輝明ら阪神タイガース選手の活躍が目立ち、“虎党”の山本は「今年の阪神・レギュラーシーズンがより楽しみに…」と期待していた。