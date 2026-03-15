◇第6回WBC 準々決勝 日本5─8ベネズエラ（2026年3月13日 フロリダ州マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）が14日（日本時間15日）、準々決勝のベネズエラ戦に「1番・DH」で先発出場。大会3号となる先頭打者アーチを放ったが、3点を追う9回2死で遊飛に打ち取られ、最後の打者となり終戦。日本は大会史上初めてベスト8で敗退した。試合後は負傷交代した盟友、鈴木誠也外野手（31＝カブス）の無事を願った。

鈴木は初回、四球で出塁後に二盗を試みた際、右膝を痛め、足を引きずるようにしてベンチに戻り負傷交代した。大谷と鈴木は同学年で仲が良く、今大会も侍ジャパンの中心選手としてチームを盛り上げてきた。

それだけに盟友の負傷交代について問われ「試合中からどんな感じなのか話してましたけど、まだ（病院で）画像を撮ってないので本人の感覚でしか話せてないですけど」とベンチで負傷状況は聞いていたとした。

その上で「シーズンに響かないように。ポジティブな内容で帰ってくることをまず願ってます」と大きなケガでないことを願った。