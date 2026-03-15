蛍原徹、『充電旅』中に“持病”発症を告白「我慢できへんようになって…」 北海道で救急病院へ行った過去
お笑い芸人の蛍原徹（58）が、14日放送のニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー』（毎週土曜 後1：00）に生出演。“持病”について明かした。
【番組カット】発症前？電動バイクを前に笑顔の出川哲朗と蛍原徹
蛍原が司会を務める『アメトーーク！』のテーマの話から、「富澤さんとは『尿管結石芸人』ですから」と共演経験を振り返り、「僕もそうですから」とサラっと暴露。「最近どう？」と軽い感じで聞くと、富澤たけし（51）は、「落ち着いてます。紅茶とか飲むようにしてたんで」と返答。
蛍原は、これまでに「3、4回やっている」といい、「めちゃくちゃ痛い、ほんっとうに動けない。マジで、50センチ先の電話が取られへん。それくらい！」と説明。富澤も「見たことあるでしょ？楽屋で俺が動けなくなってるの」と相方の伊達みきお（51）に解説した。
蛍原は「ここ1、2年前に出川さんの充電のやつ（テレビ東京系『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』）に、北海道で出してもらってるときに…」とまさかの経験を激白。「あれ、原付を乗るから多分揺れたんやろうね。（石が体のなかで）落ちてきて、落ちてきて。ほんでもう途中から俺も脂汗。もうある程度（石が）来てるのわかってるよ。わかってるけど、出川さんもスタッフもいるから…。レストラン入ってもそれどころじゃない。おいしいもの出してくれるんだけど、食べられへん。出川さんが『おいしいよ〜』とか言って。ほんで我慢できへんようになって、ロケ先のペンションで倒れたまま、救急病院」と振り返った。
【番組カット】発症前？電動バイクを前に笑顔の出川哲朗と蛍原徹
蛍原が司会を務める『アメトーーク！』のテーマの話から、「富澤さんとは『尿管結石芸人』ですから」と共演経験を振り返り、「僕もそうですから」とサラっと暴露。「最近どう？」と軽い感じで聞くと、富澤たけし（51）は、「落ち着いてます。紅茶とか飲むようにしてたんで」と返答。
蛍原は「ここ1、2年前に出川さんの充電のやつ（テレビ東京系『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』）に、北海道で出してもらってるときに…」とまさかの経験を激白。「あれ、原付を乗るから多分揺れたんやろうね。（石が体のなかで）落ちてきて、落ちてきて。ほんでもう途中から俺も脂汗。もうある程度（石が）来てるのわかってるよ。わかってるけど、出川さんもスタッフもいるから…。レストラン入ってもそれどころじゃない。おいしいもの出してくれるんだけど、食べられへん。出川さんが『おいしいよ〜』とか言って。ほんで我慢できへんようになって、ロケ先のペンションで倒れたまま、救急病院」と振り返った。