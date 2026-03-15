お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が15日、自身のXを更新。新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」のギャラ事情に言及した。

良ちゃんは「ダウンタウン＋のギャラめっちゃ良かったぞ！ 松ちゃんケチなはずなのに！」と、DAWNTOWN＋で昨年11月に復帰した先輩、ダウンタウン松本人志をいじって笑いを誘いつつ、書き出した。

さらに「あとケータリングがそもそも結構、豪華なのに松ちゃんケチなのに無理して自腹で高級弁当を50個以上差し入れして若手がケータリングがあり過ぎて何食っていいかわからない状況になってたぞ」とも続けた。

DAWNTOWN＋をめぐっては一部のXアカウントが「ダウンタウンプラス、会員が50万人から20万人に激減wwww」などとポスト。松本が14日、そのポストの画像を添付し「めちゃくちゃウソです！」と強く否定したばかり。

さらに松本を今月からCMに起用している美容整形外科「高須クリニック」高須克弥院長も“参戦”し「明確にダウンタウンプラスの松本人志の商品価値下落を狙ったテロ攻撃です。高須クリニックが三顧の礼を尽くしてお迎えした松本人志氏の渾身のCMの商品価値を下げる営業妨害です。スポンサーとして許しがたいです。相応の償いをさせます」「ウソを広めてまっちゃんの価値を下げようとしている輩をこらしめましょう。代理として刑事告訴、民事裁判やっていいですか？ 許可ください」と自身のXで松本に呼びかけつつ、怒りをつづる事態にもなった。

松本はこの高須院長のアツいポストに対し「「是非！」と反応した上で「ウソです ありがとうございます」と感謝した。

結局、そのXアカウントは「すみません…削除しました。悪い記事を見抜けず転載してしまいました、すみません…」とフェイクニュースを引用し拡散してしまったことを謝罪した。

鬼越はこの流れを受けてか、15日、続くポストで「松ちゃんケチって公表しちゃったんで高須院長との裁判に備えます」と笑いを交え、つづっていた。