野球の国際大会「ＷＢＣ」で大会連覇を目指した日本代表の戦いが終わった。１４日（日本時間１５日）にマイアミのローンデポ・パークで行われたベネズエラとの準々決勝に５―８で敗北。優勝候補の筆頭だった侍ジャパンの敗退は出場チームにも大きな衝撃を与えた。

結果的に４番手で登板した伊藤大海投手（２８＝日本ハム）が浴びた一発が最後まで重くのしかかった。１点リードの６回に無死一、三塁のピンチを招き、アブレイユ（レッドソックス）に痛恨の逆転３ランを被弾。劣勢だったベネズエラが完全に息を吹き返し、８回には５番手の種市（ロッテ）が無死二塁の場面で二塁へのけん制が悪送球となり、決定的な８点目を失った。

侍ジャパン敗戦の一報は出場チームを驚かせ、前日１３日（同１４日）の準々決勝でドミニカ共和国に７回コールド負けを喫して敗退した韓国でも報じられた。「ＯＳＥＮ」は「日本列島に衝撃」と驚きをもって伝え「日本、ＷＢＣ史上初のベスト４進出を逃す」と報道。侍ジャパンは６度のＷＢＣ出場で３度優勝（２００６、０９、２３年）し、１３年と１７年も４強入りを果たしていた。

ただ、今回はベスト８止まりとなり、同メディアはこれまでの大会結果を伝えた上で「日本はＷＢＣ大会が始まって以来、ベスト４に進出できなかったことは一度もなかった」と報じている。裏を返せば、それだけ日本代表が世界トップの実力を誇り、優勝争いの常連だったことを物語っているが…。侍ジャパン敗退の現実は大きなうねりとなって世界に広がっている。