全日本プロレス１５日の後楽園大会でトーナメント戦「ゼンニチＪｒ．タッグフェスティバル」準決勝が行われ、井上凌（２３）、望月ジュニア（２３）組が田村男児（２６）、佐藤光留（４５）組を破り、決勝戦（２０日、八王子）進出を決めた。

本トーナメントには現在ドラゴンゲートマット流出中のアジアタッグ王座（現王者は望月成晃＆ドン・フジイ）への挑戦権がかかっている。この日、井上軍は佐藤の多彩なキックと関節技に苦戦。井上が腕十字で佐藤に捕まると、ジュニアも田村にスリーパーを決められ大ピンチに陥る。

しかしジュニアが田村を強引に佐藤に投げつけてカット。田村を合体攻撃でリング上から排除し、逆転に成功した。最後は井上が佐藤にバズソーキックを連打でＫＯ。激闘に終止符を打った。

この日行われたもう一方の準決勝では青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯの「アツハヤ」が吉岡世起＆進佑哉を破り、決勝進出を決めた。ジュニアは「全日本のエースだか何だか知らないが勝つのは俺たちだ。覚悟しとけ！」と快気炎を上げていた。

現アジアタッグ王者の成晃はジュニアの実の父親だ。井上は「俺らが優勝して、おやじ狩りアジアタッグを必ず取ってやる」と口角に泡を飛ばす勢いで吠えていた。