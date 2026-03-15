◇第6回WBC準々決勝 ベネズエラ8―5日本（2026年3月14日 マイアミ）

ベネズエラの強力打線が侍ジャパンに打ち勝ち、2009年の第2回大会以来4大会ぶり、過去最高タイの4強進出を決めた。プロが参戦した日本代表との国際試合では、5試合目で初勝利となった。また、ベネズエラは五輪予選を兼ねる今大会で準決勝に進出したため、28年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得した。五輪の出場権を獲得するのは初めて。

試合後、ベネズエラのオマル・ロペス監督は会見で帽子に「58」と記したことについて言及。「まず言いたいのは、我々はドミニカ共和国と一緒に五輪出場を決めたということ。そしてこの帽子にある“58”という数字は、ベネズエラに電話する国際コードだ。もしベネズエラに知り合いがいたら電話して、“ベネズエラは五輪出場を決めて、WBC準決勝にも進んだ”と伝えてほしい」と意図を説明した。

プロが参加した国際試合で日本に勝利するのは5試合目で初めて。「2日前に1時間半のミーティングをして、日本の打線を徹底的に分析した。2日間の休養があったことでブルペンをフレッシュな状態にでき、その打線に対応することができた。日本の動きに対して“無力化する”必要があると判断し、それを実行した。これはチームワークだ。私は多くの質問をするし、自分のアイデアも持っている。そこに何かが噛み合えば、自分の引き出しに加えることができる。そうした健全なアイデアの積み重ねで決断をしている。チームを編成するときから、ずっとこのやり方でやってきた。これからも続ける。内部で自分たちの仕事に自信を持つことが大切だ」と分析力が勝利の一因となったことを明かした。