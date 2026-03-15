◇第6回WBC準々決勝 ベネズエラ8―5日本（2026年3月14日 マイアミ）

ベネズエラの強力打線が侍ジャパンに打ち勝ち、2009年の第2回大会以来4大会ぶり、過去最高タイの4強進出を決めた。プロが参戦した日本代表との国際試合では、5試合目で初勝利となった。また、ベネズエラは五輪予選を兼ねる今大会で準決勝に進出したため、28年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得した。五輪の出場権を獲得するのは初めて。

1点差の6回無死一、三塁、侍ジャパンの4番手・伊藤大海から右翼へ特大の逆転3ランを放ったアブレイユは、日本の先発・山本由伸の攻略法についても言及。「山本に対しては良いゲームプランがあったし、それをしっかり実行できた。彼はメジャーでも最高クラスの投手の一人だ。球数を多く投げさせて疲れさせ、救援陣を引き出すことを狙っていた」と明かした。

対山本の対戦成績が10打数7安打と好相性のトーバーは「メジャーで何度か対戦したことがある。チームでゲームプランを共有して、それがうまく機能した」としてやったりといった様子だった。

ベネズエラは準決勝でイタリアと対戦する。