◇第6回WBC 準々決勝 日本5─8ベネズエラ（2026年3月13日 フロリダ州マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）が14日（日本時間15日）、準々決勝のベネズエラ戦に「1番・DH」で先発出場。大会3号となる先頭打者アーチを放ったが、3点を追う9回2死で遊飛に打ち取られ、最後の打者となり終戦。日本は大会史上初のベスト8で敗退した。試合後の主な一問一答は以下の通り。

──試合を終えて、今の気持ちは。

「本当に悔しいですね。相手も強かったですし、自分たちの持ってるものを出しながらも、やっぱり力で最後押し切られたという印象かなと思います」

──初回に同点アーチを放ったが、どんな思いで打席に立ったか。

「（山本）由伸がね、立ち上がりで1点取られましたけど、それ以降も踏ん張ってまいしたし、早い段階で1点取られて、また取られて、その後、4点取っていい流れだったんですけど。そっからやっぱり継投で、相手投手陣も素晴らしかったですし、また向こうの打線も力強く、つなぐところはしっかりつないで、一本出るところは長打をしっかり一本、出てましたし。本当に素晴らしい打線だったなと思います」

──連覇をかかげた大会を振り返って。

「本当に悔しいとしか。惜しいゲーム。勝てる要素も大いにあったゲームだったと思います。全部が押し切られたというわけではない。ところどころで勝てる要素っていうのはあったんじゃないかなと」

──悔しいという言葉があったが、今後、どのように晴らしていきたいか。

「終わったばかりなので、次に次にというふうにはなかなか考えられないですけど、必ず代表というか、この先もありますし。まだまだみんな若い選手も多いので、次のチャンスというのは必ずあるんじゃないかなとは思いますし、そこに向けてまた皆で頑張っていきたいなと思います。“また会おうね”ってみんなで話していたので、皆が一回り大きくなって、また戻ってくるんじゃないかなと」

──若い選手ではWBC初出場の佐藤、森下が試合をひっくり返した。

「本当に2人とも素晴らしい。（鈴木）誠也がああいう形で退いて難しかったと思いますけど、しっかり代役を務めあげたんじゃないかなと思います」

──久しぶりの代表活動を振り返って。

「もちろん素晴らしい経験ではありましたけど、優勝以外は失敗というか、結果的にはそうなるんじゃないかなとは思っているので。みんな優勝だけを目指して頑張っていましたし、監督もスタッフも裏方の人たちも、そこを目指して頑張ってたと思うので。こういう形で終わってしまい、非常に残念ですけど。さっきも言った通り、次があるので、そこに向けてまた頑張りたいなと思います」

──4回の打席は長打が出ていれば、試合の流れが変わっていた。仕留めきれなかった悔しさは。

「もちろん全部の打席でね、いい打席を送れればよかったですけど、相手のピッチャーも丁寧に投げていましたし、本当に自分たちが、4点取った後、そのイニングの後、またしっかりと流れをつかめるような粘りあるピッチングをされておたと思うので、そこは本当に相手も素晴らしかったですし、もちろんあそこで一本出ていれば、もう少し違う展開になったのもまた事実だなとは思うので。自分の力不足も含めて、そこも勝てる要素の一つだったんじゃないかなとは思っています」

──最後の打者となり、敵軍が沸く中でベンチに戻る心境は。

「単純に今まで通りというか、普段と変わらないアットバット（打席）をしたいなと思っていたので。最後、正直打てる球でしたけど、力強い球でフライになってしまったので、そこは仕留めきれなかったなという印象かなと思います」

──ロス五輪はベネズエラが出場決めた。リベンジの思いは。

「そうですね。代表戦はリベンジというか、挑戦したいです。どういう形で次、出場できるか、自分自身も含めて分からないですけど、次の機会に向けて、また集中したいなとは思っています」

──短い期間だったが、大会で得たものは。

「僕自身っていうよりは、本当にしっかりした選手も多かったですし、若い選手たちの中で、投打ともにやっぱレベルが上がってきてるなという印象は毎年、毎年、受けるので、今後が楽しみな選手たちが多いなと思いますし、また新しく入る選手も含めて、球界がもっとレベルが上がっていってくれれば、それはもううれしいことかなと思います」