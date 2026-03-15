【WBC】二宮和也「北海道から声援を送らせてもらいました」楽屋の様子明かす「メンバーといっしょに？」反響続々
5人組グループ・嵐の二宮和也が15日、自身の公式Xを更新。同日行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍JAPANがベネズエラに敗れたことを受け、思いをつづった。
【画像】「メンバーといっしょに？」WBCを終え、楽屋の様子を明かした二宮和也の投稿
二宮は今大会でネットフリックスのスペシャルサポーターを務めていた。「侍JAPANの戦いが終わりました。我々も北海道から声援を送らせてもらいました」と投稿。「結果をすぐ受け止める事は難しいですが、試合が終わった後、楽屋では拍手が自然と湧き上がりました」と楽屋の様子を明かした。
続けて「懸命に戦う姿にとんでもない勇気をもらいました。チーム日本を支えて下さった皆様 本当にお疲れ様でした。ありがとうございます」と感謝の思いをつづっていた。
この投稿には「私も応援しながら勇気をもらえました」「ニノくんの拍手エピソードで心が熱くなった」「メンバーといっしょに？」などの反響が続々と寄せられている。
【画像】「メンバーといっしょに？」WBCを終え、楽屋の様子を明かした二宮和也の投稿
二宮は今大会でネットフリックスのスペシャルサポーターを務めていた。「侍JAPANの戦いが終わりました。我々も北海道から声援を送らせてもらいました」と投稿。「結果をすぐ受け止める事は難しいですが、試合が終わった後、楽屋では拍手が自然と湧き上がりました」と楽屋の様子を明かした。
続けて「懸命に戦う姿にとんでもない勇気をもらいました。チーム日本を支えて下さった皆様 本当にお疲れ様でした。ありがとうございます」と感謝の思いをつづっていた。
この投稿には「私も応援しながら勇気をもらえました」「ニノくんの拍手エピソードで心が熱くなった」「メンバーといっしょに？」などの反響が続々と寄せられている。