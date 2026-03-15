自身のSNSで、意識はあるのに体が動かなくなる難病・ALS（筋萎縮性側索硬化症）との生活を公表している声優の津久井教生さんが、公式ブログを更新。日ごろの感謝の想いを綴りました。

【写真を見る】【 ALS闘病 】 声優・津久井教生さん ホワイトデーに感謝綴る 「いつも温かい元気玉をいただいています おかげでヘロヘロになりながらも 前に進めていると思います」 【 ニャンちゅう 】





津久井さんは「ホワイトデーということで感謝を伝えます」のタイトルで投稿

「ホワイトデーですね」と書き出し、「たくさんの感謝の気持ちを伝えられる日 なぁ〜んて都合よく考えています」とホワイトデーの意義についての想いを記述しています。









つづけて「いつも温かい元気玉をいただいています おかげでヘロヘロになりながらも 前に進めていると思います」「この前進が大事なんですよね〜 ええかっこしいのエネルギー源でもあります」「次の工夫に踏み出す力と勇気になります いつもたくさんの応援ありがとうございます」日々送られる応援メッセージへ感謝をつづっていました。









津久井さんは、1992年からNHK教育テレビ（現・Eテレ）で放送が始まった「ニャンちゅう」シリーズのキャラクター「ニャンちゅう」の声を初回から30年以上にわたって演じてきました。それ以外にも「ちびまる子ちゃん」の関口くん役、「ご近所物語」の西野ジロー役、「忍たま乱太郎」の楽呂須太夫役など、数多くの人気作品で声優を務めてきました。過酷な病と向き合いながらも発信を続けるその姿は、多くの人々に勇気を与えています。









【担当：芸能情報ステーション】