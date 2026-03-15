胸＆尻を大胆に披露…“令和最高峰ボディ”田中美久「ありのままの私を出せた」「ぽっちゃりしていた」体型惜しげもなく見せる【写真いっぱい】
元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久（24）が15日、都内で行われた田中美久写真集『ぜんぶ、ほんと』マスコミ会見に登場。大胆カットを収録した写真集への思いを語った。
【写真集カット】すごくたわわ…ベッドで胸を見せる田中美久
今作のロケ地は、ユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラ。初めてのヨーロッパ渡航となった。トラム（路面電車）が行き交う街中を生活圏として実際にポルトガルで暮らしている様子から始まり、少し離れたビーチや湖、由緒あるラグジュアリーなホテルや歴史的な建造物など、さまざまな場所で伸び伸びとポルトガルでの生活を楽しんでいる様子を撮影した。
これまでに出してきた写真集の中で胸や尻などを見せた最も大胆なカットにも挑戦し、さらに磨きがかかった令和最高峰ボディを披露。あどけなさ＆かわいらしさ、美しさ＆ヘルシーさ、大人っぽさ＆妖艶さが奇跡のバランスで成り立つ史上最高傑作となっている。
田中は「写真集を撮る前はすごくぽっちゃりしていた」というが、今回は体の引き締めが間に合わなかったといい「今回の写真集は本当にいつもの体型。『ぜんぶ、ほんと』です。ありのままの自然体の私を出せた」と胸を張った。
【写真集カット】すごくたわわ…ベッドで胸を見せる田中美久
今作のロケ地は、ユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラ。初めてのヨーロッパ渡航となった。トラム（路面電車）が行き交う街中を生活圏として実際にポルトガルで暮らしている様子から始まり、少し離れたビーチや湖、由緒あるラグジュアリーなホテルや歴史的な建造物など、さまざまな場所で伸び伸びとポルトガルでの生活を楽しんでいる様子を撮影した。
田中は「写真集を撮る前はすごくぽっちゃりしていた」というが、今回は体の引き締めが間に合わなかったといい「今回の写真集は本当にいつもの体型。『ぜんぶ、ほんと』です。ありのままの自然体の私を出せた」と胸を張った。