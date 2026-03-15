セレーナ・ゴメスの夫は“風呂キャンセル界隈” でも「いい香り」と主張
セレーナ・ゴメスと昨年挙式した音楽プロデューサーのベニー・ブランコ。インタビューで毎日シャワーを浴びない“風呂キャンセル界隈”を公言したり、ポッドキャスト出演中に映った足の裏が汚かったことから衛生観念を疑われているが、最新のポッドキャストで、自分は「良い香りがする」と主張した。
【写真】ラブラブすぎる！ セレーナ・ゴメス、夫ベニー・ブランコとハグ＆キス クリスマスデートの様子
親友のリル・ディッキーと彼の妻クリスティンとともに、ポッドキャスト『Friends Keep Secrets』を配信中のベニー。先月、汚い足の裏が映り込み物議をかもしたのもこのポッドキャストだったが、最新のエピソードには、友人のエド・シーランが登場。日常生活のルーティンが話題になった。
毎朝運動するというエドは、「毎日シャワーを浴びる。1日2回浴びる日の方が多い」とコメント。驚くベニーが「本当!?」とツッコミを入れたところ、エドが「君と同じだよ。見た目とは違って、良い香りがするんだ。君は僕が知る中で、一番良い香りだ」と答えた。
これを聞いたベニーはうれしそうに、「だよね！ 良い匂いがするんだ…シャワーを浴びなくてもね」とコメント。さらにクリスティンに確認してもらい、「いつも良い匂いがする」とお墨付きをもらっていた。
ベニーは2024年にPEOPLEのインタビューで、毎日シャワーを浴びていないことを告白。「毎回シャンプーやコンディショナーを使うべきだとは思わない」「知人の中には1日に2、3回シャワーを浴びる人もいるけれど、肌の油分が回復して潤う時間がなくなってしまう」と述べていた。
2月に配信された『Friends Keep Secrets』では、汚い足の裏が映ったほか、大きな音でおならまでしたため、彼の衛生観念を疑うコメントやセレーナを心配する声が殺到。これを受け、セレーナがインスタグラムストーリーで、ベニーにキスをするスウィートな動画をシェア。「日々愛が深まっている」と綴り、彼を擁護していた。
【写真】ラブラブすぎる！ セレーナ・ゴメス、夫ベニー・ブランコとハグ＆キス クリスマスデートの様子
親友のリル・ディッキーと彼の妻クリスティンとともに、ポッドキャスト『Friends Keep Secrets』を配信中のベニー。先月、汚い足の裏が映り込み物議をかもしたのもこのポッドキャストだったが、最新のエピソードには、友人のエド・シーランが登場。日常生活のルーティンが話題になった。
これを聞いたベニーはうれしそうに、「だよね！ 良い匂いがするんだ…シャワーを浴びなくてもね」とコメント。さらにクリスティンに確認してもらい、「いつも良い匂いがする」とお墨付きをもらっていた。
ベニーは2024年にPEOPLEのインタビューで、毎日シャワーを浴びていないことを告白。「毎回シャンプーやコンディショナーを使うべきだとは思わない」「知人の中には1日に2、3回シャワーを浴びる人もいるけれど、肌の油分が回復して潤う時間がなくなってしまう」と述べていた。
2月に配信された『Friends Keep Secrets』では、汚い足の裏が映ったほか、大きな音でおならまでしたため、彼の衛生観念を疑うコメントやセレーナを心配する声が殺到。これを受け、セレーナがインスタグラムストーリーで、ベニーにキスをするスウィートな動画をシェア。「日々愛が深まっている」と綴り、彼を擁護していた。