FRUITS ZIPPER真中まな、雰囲気ガラリのハンサムコーデ 華麗なターンで魅了【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の真中まな、松本かれんが15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】ふるっぱー、メンバーも興奮の雰囲気ガラリスタイリング
真中と松本は、「ブラック・ジャック」（手塚治虫）のブラック・ジャックとピノコをイメージしたステージに登場。松本はお団子ヘアにリボンの飾りを付け、ボリュームたっぷりのミニドレス姿でウォーキングし、ランウェイトップでは手を後ろに組んだキュートなポーズを見せた。
真中は、チェーンがあしらわれた黒のロングコートに白のブラウス、コルセット、官帽を合わせたハンサムなスタイリングを披露。華麗なターンを見せ、ファンを魅了した。
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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◆真中まな、ハンサムコーデで魅了
真中と松本は、「ブラック・ジャック」（手塚治虫）のブラック・ジャックとピノコをイメージしたステージに登場。松本はお団子ヘアにリボンの飾りを付け、ボリュームたっぷりのミニドレス姿でウォーキングし、ランウェイトップでは手を後ろに組んだキュートなポーズを見せた。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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