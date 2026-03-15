◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、良＝１着馬に大阪杯の優先出走権）

春の大舞台につながる中距離Ｇ２が１４頭で争われ、８番人気のシェイクユアハート（牡６歳、栗東・宮徹厩舎、父ハーツクライ）古川吉洋騎手がゴール前で力強く伸びて差し切り、昨年１２月の中日新聞杯に続く重賞２勝目となった。古川吉洋騎手、宮調教師は今年２月の小倉大賞典（タガノデュード）に続く重賞勝利となった。勝ちタイムは１分５８秒１。

６番人気のジョバンニ（松山弘平騎手）が２着。１番人気のクイーンズウォーク（川田将雅騎手）が３着だった。

古川吉洋騎手（シェイクユアハート＝１着）「直線に向いてからの反応は素晴らしかったですね。脚が速かったです。スタートでちょっと挟まってしまいましたが、前も流れてる感じだったので、腹をくくってじっとしていました。強かったですね。あそこまで後ろからでもしっかり脚を使えるようになっているので、本当に良くなってきていますね。Ｇ３、Ｇ２ときているので楽しみにしたいです」

宮調教師（シェイクユアハート＝１着）「うまく乗ってくれたね。ちょっと出負けしたけど、かえってそれが良かった感じもする。毛づや、体調は良かった。充実しているし力もつけている。２０００メートルも適距離だったからね。今後はオーナーと相談します」