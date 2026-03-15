WEST.小瀧望、ディズニー降臨ショットにファン衝撃「プーさん似合いすぎ」「彼氏感ありすぎて悶絶」
【モデルプレス＝2026/03/15】WEST.の小瀧望が3月14日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳STARTOイケメン「彼氏感ありすぎて悶絶」と話題のディズニーショット
小瀧は「ディズニーデートのご共有」と記し、東京ディズニーリゾートを訪れた際の写真を複数枚投稿。くまのプーさんの被り物をしたまま飲み物を楽しむ姿や、食事中の様子など、パーク内を満喫するプライベート感あふれる姿を披露した。また、ミュージカル「梨泰院クラス」で共演したシンガーソングライターで俳優の吉田広大との2ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「デート共有ありがとう、生きていける」「プーさん似合いすぎ」「癒される」「ご褒美写真がいっぱい」「同じ空気が吸いたかった」「ディズニーに降臨してて泣いた」「彼氏感ありすぎて悶絶」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆小瀧望、ディズニー降臨
小瀧は「ディズニーデートのご共有」と記し、東京ディズニーリゾートを訪れた際の写真を複数枚投稿。くまのプーさんの被り物をしたまま飲み物を楽しむ姿や、食事中の様子など、パーク内を満喫するプライベート感あふれる姿を披露した。また、ミュージカル「梨泰院クラス」で共演したシンガーソングライターで俳優の吉田広大との2ショットも公開している。
◆小瀧望の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「デート共有ありがとう、生きていける」「プーさん似合いすぎ」「癒される」「ご褒美写真がいっぱい」「同じ空気が吸いたかった」「ディズニーに降臨してて泣いた」「彼氏感ありすぎて悶絶」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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