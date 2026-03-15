◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ２連覇を狙っていた侍ジャパンが、準々決勝・ベネズエラ戦で逆転負けを喫し、敗退が決まった。第６回大会にして準決勝に進めなかったのは初の屈辱。ドジャース・大谷翔平投手（３１）はチームの先頭に立って２大会連続の頂点を目指し、この試合では先頭打者も放ったが、９回２死では遊飛に倒れ、最後の打者となった。

試合終了の約１時間１５分後に取材に応じた大谷は「本当に悔しいですね。強かったですし、自分たちの持っている力を出しながらも、力で最後押し切れられた印象かなと思います」と悔しさをにじませながら「もちろん素晴らしい経験ではありましたけど、優勝以外は失敗というか、結果的にはそうなるんじゃないかなと思うので、みんな優勝だけを目指して頑張っていましたし、監督もスタッフも裏方の人たちもそこを目指して頑張っていたので、こういう形で終わってしまうのは非常に残念ですけど、必ず次はあるので、そこに向けてまた頑張りたいなと思います」と必死に前を向いた。

今後はドジャースに戻り、二刀流で開幕からフル回転することを目指す。侍ジャパンとしては２８年のロサンゼルス五輪も控えている。約７分間立って取材に応じている間も、背中の後ろの手にはグラブを持っていた。再び大谷は立ち上がる。