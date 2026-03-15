吉川愛、ピンクヘア＆ティアラのプリンセスルックで雰囲気ガラリ「お人形さんみたい」「似合いすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/15】女優の吉川愛が3月14日、自身のInstagramを更新。ピンクヘアーの姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】26歳女優「お人形さんみたい」と話題のピンク髪姿
吉川はリボンやハート、ユニコーンなどの絵文字とともに、ピンク色のウィッグとティアラを身に着けた姿でのショットを複数枚投稿。タイトなシルエットにバルーンスリーブがついたドレスを身に着けており、肘までの手袋もつけたプリンセススタイルとなっている。
また、吉川はこのコーディネートでのアクリルスタンドなどグッズを発表しており、投稿はその撮影の際のものだと思われる。
この投稿に「愛姫さま」「ピンク髪似合いすぎる」「美しい」「2次元から出てきたみたい」「可愛くて見惚れちゃう」「お人形さんみたい」「美しさが引き立つ」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳女優「お人形さんみたい」と話題のピンク髪姿
◆吉川愛、ピンクヘアーのプリンセスルック披露
吉川はリボンやハート、ユニコーンなどの絵文字とともに、ピンク色のウィッグとティアラを身に着けた姿でのショットを複数枚投稿。タイトなシルエットにバルーンスリーブがついたドレスを身に着けており、肘までの手袋もつけたプリンセススタイルとなっている。
◆吉川愛の投稿に反響
この投稿に「愛姫さま」「ピンク髪似合いすぎる」「美しい」「2次元から出てきたみたい」「可愛くて見惚れちゃう」「お人形さんみたい」「美しさが引き立つ」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
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