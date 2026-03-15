杉浦太陽、妻・辻希美のための手作りパスタに絶賛の声相次ぐ「料理上手すぎる」「お店レベル」
【モデルプレス＝2026/03/15】俳優の杉浦太陽が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの冷製パスタを披露した。
【写真】45歳5児のパパタレ「お店レベル」と話題の手料理
杉浦は「日曜日はWBCを観ながら ノンの好きな生ハムの冷製パスタ作ったよ」とコメントし、妻でタレントの辻希美の好物である冷製パスタを公開。生ハムやトマト、アボカド、ブロッコリーなど色鮮やかな具材がたっぷりと入った、華やかな手料理を披露した。
この投稿には「彩り綺麗でお店レベル」「ノンちゃん想いが尊い」「愛情たっぷりパスタ」「夫婦の仲良し感が伝わる」「料理上手すぎる」「こんな旦那、羨ましすぎる」といった声が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】45歳5児のパパタレ「お店レベル」と話題の手料理
◆杉浦太陽、“ノンの好きな”手作りパスタ披露
杉浦は「日曜日はWBCを観ながら ノンの好きな生ハムの冷製パスタ作ったよ」とコメントし、妻でタレントの辻希美の好物である冷製パスタを公開。生ハムやトマト、アボカド、ブロッコリーなど色鮮やかな具材がたっぷりと入った、華やかな手料理を披露した。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿には「彩り綺麗でお店レベル」「ノンちゃん想いが尊い」「愛情たっぷりパスタ」「夫婦の仲良し感が伝わる」「料理上手すぎる」「こんな旦那、羨ましすぎる」といった声が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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