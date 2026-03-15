◆オープン戦 ＤｅＮＡ―ソフトバンク（１５日・横浜スタジアム）

ＤｅＮＡの深沢鳳介（おうすけ）投手が本拠ハマスタでの初登板となったソフトバンクとのオープン戦に先発し３回１安打無失点。最速は１４３キロだった。

初回、先頭の柳町を歩かせ、２死一塁から山川に変化球を左前に運ばれるも続く秋広を左飛に打ち取って初回をしのぎ「自分の持ち味というか、どんどんストライク取りに行くピッチングを心がけようと思ってました。初回の先頭は緊張で外れたところがあったんですけど、その後は修正もできて、ファームでやってきたことをハマスタというか１軍でもできたので良かった」と振り返った。

２回２死から１４１キロの直球で谷川原を空振り三振にしとめ「まっすぐでも空振りを取れていたので、すごく自信にもなりましたし、まだまだ磨いていければもっともっと良くなるかなと思います」。最速１４３キロと決して剛球を投げるわけではないが、打者のタイミングを外し的を絞らせなかった。

深沢は２４年２月に右肘を故障し、同年３月にトミー・ジョン手術。育成契約となったが昨年１１月に支配下に復帰し、困難を乗り越えてのマウンドだった。「いい緊張感もあってすごく楽しみました。これからもっとハマスタで投げたい」と喜びと意気込みを語った。