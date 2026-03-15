WBC・日本―ベネズエラ戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6大会目で初めて4強に辿りつけず、屈辱の敗退。大谷翔平投手は初回に今大会3号となる先頭打者弾を放ったが、3打数1安打1打点の奮闘実らず。試合後、6分半にわたり想いを明かした中で、自身の“今後”にも言及した。

最後の打者としてアウトになり、無情のゲームセットを聞いてから1時間以上、大谷が私服姿に着替えてミックスゾーンを通過した。殺到した報道陣の前に立ち、絞り出したのは「本当に悔しいの一言」という偽らざる胸中。

「早い段階で1点取れて、その後取られて……。4点取っていい流れだったんですけど、そこから継投でベネズエラの素晴らしい投手陣、素晴らしい打線の力強さというか。繋ぐところはしっかり繋いで、一本出るところはしっかり長打も出す。本当に素晴らしい打線だったなと感じています」などベネズエラを称える一方で「自分たちの力不足」「（最後の打席は）正直打てる球だった」という悔いも口にした。

もう一つ、印象的だったのは「次」という言葉を繰り返したこと。「この先もありますし、まだまだ若い選手も多いので、次のチャンスは必ずあるんじゃないかなと思っています。そこに向けて、またみんなで頑張りたいですし、『また会おうね』とみんなで話していたので、一回りも二回りも大きくなって戻ってこられれば」と自身を含め、さらなるレベルアップとともに侍メンバーとの“再会”を約束したことを明かした。

自身の今後についても言及した。ベネズエラへのリベンジを含め、ロス五輪を含めた代表活動について問われると「代表戦はもちろん、リベンジというか、挑戦したいですし。どういう形で次、出場できるか自分自身もわからないですけど、次の機会があれば、また集中してやりたいと思います」と語り、意欲を示した。この中にも「次」というフレーズが含まれていた。

2大会連続出場となった大谷は1次ラウンド初戦の台湾戦で満塁弾、続く韓国戦で同点弾を放つなど、グラウンド内外でチームを牽引。2年連続ワールドシリーズ優勝を引っ提げ、WBC連覇を狙ったが、無念の結末となった。しかし、侍のユニホームを着た大谷の挑戦は終わらない。



（THE ANSWER編集部）