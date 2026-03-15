90歳になってから、原爆がもたらした惨状を描き始めた、島原市の男性。

自身が見聞きしたことを後世に伝えようと、95歳の今も絵筆を握り続けます。

【NIB news every. 2026年3月6日放送より】

ロシアによるウクライナ侵攻開始から丸4年となった2月24日。

平和について考える集会が、島原市で開かれました。

◇封印してきた「原爆の記憶」しかし…

自身の描いた絵を見せながら、被爆した級友とのやり取りについて語るのは、荒木 万勝さん 95歳です。

（荒木 万勝さん(95)）

「この絵は、友だちの胸にガラスが刺さって、私に取ってくれないかということだった」

長崎に原爆が投下された1945年、荒木さんは長崎市の旧制鎮西学院中学校の1年生。

あの日、自身は病気のため、現在の雲仙市にある母の実家で療養していました。

被爆の惨状を目の当たりにしたのは、約2か月後。

爆心地から約0.5キロにあった鎮西学院中学では、生徒132人と職員9人が被爆死し、戻った学校には傷ついた多くの級友がいました。

その1人がこの絵に描いた『坂本君』です。

（荒木 万勝さん(95)）

「左手で胸のガラスをつまんで、それに安全カミソリを押さえれば(ガラスが)出てきた。もちろん血も出る。そういうことをずっと続けた」

学校が諫早市に移ったのち、寮でともに暮らした『坂本君』。

体からガラスを取り除くのを2年ほど手伝っていましたが、戦後の混乱の中、いつしか学校から姿を消したといいます。

（荒木 万勝さん）

「原爆の暗いことはもう忘れようとしていた」

小学校の先生をしながら、趣味でもっぱら花などの「明るい絵」を描いてきたそうですが、

封印してきた原爆に関する記憶を解いた “きっかけ” がありました。

（荒木 万勝さん(95)）

「90歳になり、友だちは全部死んでしまった。原爆の暗い絵は描きたくないと思っていたが、それではいかん。(後世のためにも)伝えなければならない義務があるんじゃないかと思った」

最初に手掛けたのは、あの日、雲仙市から見たきのこ雲の記憶です。

地上には壊滅した長崎のまちを描きました。

その後も山王神社の被爆クスノキや一本柱鳥居。

がれきの中から遺体を探す人々。

バラック小屋が広がる浦上周辺など原爆関係の絵は、50作に達しています。

◇記憶の中の『マリコちゃん』自分にしか伝えられないものを描く

いま、描いているのが…

（荒木 万勝さん(95)）

「マリちゃんは、かわいい(国民学校)3年生の女の子だった」

当時の国民学校3年生だった『マリコちゃん』です。

荒木さんが下宿していた銭座町の叔父の家の隣に住んでいました。

（荒木 万勝さん(95)）

「手まりをついて… “あんたがたどこさ 肥後さ 肥後どこさ”」

剣道の練習をしていると、じゃれてきたり隣で手まりをついて遊んでいたというマリコちゃん。

原爆が投下された後、一度も会えていません。

母親の出身地の五島に帰ったという話だけは叔父から聞きましたが、その後の消息はわからないそうです。

記憶の中の『マリコちゃん』、そして「今も生きていたら…」と想像した姿を描いています。

（荒木 万勝さん(95)）

「もっと早く(絵に)すればもっと早くこの活動ができた」

原爆を描き始めるのが遅すぎたと、後悔することも。

それでも自分にしか伝えられられないものをしっかりと後世に伝えたい。

（荒木 万勝さん(95)）

「この絵は、原爆で人権侵害を受けたかわいそうな人たち。この絵を見て、優しい心を思い浮かべ、自分の身の上に置き換えてみて」

これからも絵筆を握ります。