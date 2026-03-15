「無邪気なところがたまりません」山崎賢人の『ゴールデンカムイ』オフショットに「可愛すぎます」の声！
俳優の山崎賢人さん（※崎は「たつさき」）のマネジャーが運営する公式Instagramアカウントは3月14日、投稿を更新。3月13日から公開されている映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』のオフショットを披露しました。
【写真】山崎賢人、『ゴールデンカムイ』オフショット！
この投稿にコメントでは「可愛すぎます」「賢人さんでもあり...杉元でもある表情を撮れるマネさん流石です」「今日の山粼さんもかっこいい」「かっこよーー！！！」「無邪気なところがもうたまりません」「マネさんの撮って下さる賢人くんは最高です」「寒空でも可愛い賢人くん」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】山崎賢人、『ゴールデンカムイ』オフショット！
「無邪気なところがもうたまりません」同アカウントは「今日の山粼さん 撮影中雪を感じ取る山粼さん」とつづり、2枚の写真を投稿。2枚目の写真では、山崎さんが主演を務める映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』のオフショットを披露しています。杉元佐一役の山崎さんは、両手を掲げて目を見開き、ちらついてきた雪に驚いている様子。その姿もまるで映画のワンシーンのようです。
「かわいすぎるぅぅぅぅぅぅ なんてメロい男なんだ」同アカウントでは、普段は見られない山崎さんのリラックスした表情など、貴重なプライベートショットがたびたび投稿されています。2月26日の投稿では、映画『ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編』のオリジナルグッズを撮影する山崎さんの姿が披露され、ファンからは「えっ 賢人くんが撮影してたんですか」「かわいすぎるぅぅぅぅぅぅ なんてメロい男なんだ」「なんつーかわいさ」「愛おしい！」「粋な計らいデスネ」「撮影している賢人くんまで見せてくれてありがとう」「流石敏腕マネージャー、良い仕事しますね」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)