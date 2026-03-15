「『打倒・日本』の気持ちが、僕は逆に嬉しかった」解説の名球会右腕が歓喜爆発のベネズエラに拍手 「日本野球へのリスペクトを持ってくれた」【WBC】
日本に勝利し、歓喜を爆発させるベネズエラ・ナイン(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表に5-8で敗れた。両軍に初回先頭打者弾が飛び出す波乱の立ち上がりの中、3回に一度は途中出場の森下翔太の3ランで勝ち越したが、中継ぎ陣が踏ん張れず、逆転を許した。
【動画】球場の通路でお祭り騒ぎで喜ぶベネズエラのファンを見る
最後は頼みの綱が切れた。3点を追う9回二死。大谷翔平は真ん中のストレートを打ち損じ、高い遊飛に倒れた。失意の侍ベンチの一方、ベネズエラ側は選手同士が身体をぶつけ合い、歓喜を爆発させた。
試合を独占生配信した『Netflix』で解説を務めた日米通算203勝を誇る黒田博樹氏は、「この大会に向けて、ここにいるメンバー全員がいろんなものを犠牲にしながら準備してきたと思うんですよね。昨シーズンが終わってから、この大会に照準を合わせて調整を早めたり、コンディションを整えたりして、ここに立ってくれた。まずはそのことに感謝しないといけない」と言葉を振り絞った。
「選手たちも、勝ちたいという気持ち、それから日本のファンの皆さんに勝利を、そして優勝を届けたいという思いは強くあったと思います。ただ、WBCは本当に一発勝負。勝負事というのは、やはりそんなに簡単なものではないということですよね」
ベネズエラ打線はフォークの見切りなど、日本の投手陣を徹底研究してきた跡が見えた。それも踏まえ、黒田氏は「本当に素晴らしい野球をされましたよね」と称賛。そして「日本に勝って、あれだけ喜んでいる姿を見ると、『打倒・日本』っていう気持ちが伝わってきて、僕が逆に嬉しかった」と感想を口にした。
「ここまで日本を倒すために必死にやってきたんだっていうね。それがまた日本野球に対してのリスペクトというか、そういうのを持ってくれたのかなっていう気持ちもありますね」と黒田氏。2度目の大会連覇を目指した侍ジャパンの挑戦は終わったが、世界が「打倒・日本」を掲げて挑んでくる存在であることを、示した一戦でもあった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]