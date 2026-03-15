【ひらがなクイズ】1分で正解できるかな？ 2文字を当てよう！ 遠い過去の遺物や夜空に輝く惑星がヒント
言葉のパズルを通して、凝り固まった日常の思考を少しだけ解きほぐして、自由な発想を楽しんでみませんか？
今回は、誰かを信頼するときに使う言葉から、宇宙にまつわる名前などを用意しました。4つの空欄すべてを埋める共通の2文字は何か、イメージを膨らませて考えてみましょう。
ま□□る
□□き
□□っと
□□い
ヒント：地球のすぐ外側を公転している、赤い色が特徴の惑星といえば？
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↓
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▼解説
まかせる（任せる）
かせき（化石）
かせっと（カセット）
かせい（火星）
信頼を寄せる「任せる（まかせる）」、太古のロマンを感じる「化石（かせき）」、昭和の記憶を刻む「カセット（かせっと）」、そして未知なる隣人「火星（かせい）」。
日常の動作から悠久の時、果ては宇宙の彼方まで、広大なスケールの言葉たちが「かせ」という音によって一つに結びつきました。全ての空白が埋まり、知識がカチッとかみ合うような心地よさを体験できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、誰かを信頼するときに使う言葉から、宇宙にまつわる名前などを用意しました。4つの空欄すべてを埋める共通の2文字は何か、イメージを膨らませて考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
ま□□る
□□き
□□っと
□□い
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正解：かせ正解は「かせ」でした。
▼解説
まかせる（任せる）
かせき（化石）
かせっと（カセット）
かせい（火星）
信頼を寄せる「任せる（まかせる）」、太古のロマンを感じる「化石（かせき）」、昭和の記憶を刻む「カセット（かせっと）」、そして未知なる隣人「火星（かせい）」。
日常の動作から悠久の時、果ては宇宙の彼方まで、広大なスケールの言葉たちが「かせ」という音によって一つに結びつきました。全ての空白が埋まり、知識がカチッとかみ合うような心地よさを体験できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)