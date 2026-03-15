「ナンバープレートにしたい」と思う岩手県の地名ランキング！ 2位「花巻市」を抑えた1位は？【2026年調査】
街中で見かけるナンバープレートの地名は、その車の第一印象を左右するほど、意外にも強い個性を放っているものです。もし自分の愛車に好きな地名を掲げられるとしたら、どの街の響きが最も魅力的に映るのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う岩手県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「字面が華やか」（40代女性／神奈川県）、「宮沢賢治の故郷として文化的なイメージがあり、かっこいいから」（40代男性／静岡県）、「大谷翔平のふるさとだからかっこいい」（30代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「岩手県の中心的な大都市のイメージがあり憧れるからです」（60代女性／愛知県）、「盛岡市は岩手県の中心都市で、わんこそばや盛岡冷麺などの名物も多く、県外の人にも馴染みのある地名です。落ち着いた街の雰囲気と歴史ある文化があり、『盛岡』と入ったナンバープレートは品があって印象が良いと感じます。岩手県を代表する地名としての存在感も魅力です」（40代男性／北海道）、「岩手県の中心地という安心感があるし、盛岡という地名が格好いいと思うから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う岩手県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：花巻市／57票岩手県の中央部に位置し、宮沢賢治の故郷として知られる「花巻市」が2位に。花巻温泉郷などの名湯や、豊かな自然に育まれたのどかな風景が魅力です。物語の舞台のような幻想的なイメージと、どこか懐かしさを感じさせる地名の響きが、多くの票を集める要因となりました。
回答者からは「字面が華やか」（40代女性／神奈川県）、「宮沢賢治の故郷として文化的なイメージがあり、かっこいいから」（40代男性／静岡県）、「大谷翔平のふるさとだからかっこいい」（30代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：盛岡市／78票堂々の1位は、県庁所在地の「盛岡市」です。盛岡城跡公園や中津川の清流、岩手山を望む景観など、風情ある街並みが広がります。わんこそば、盛岡冷麺、盛岡じゃじゃ麺の「盛岡三大麺」でも有名。歴史と文化が凝縮された凛とした響きは、ナンバープレートとしても圧倒的な人気を誇ります。
回答者からは「岩手県の中心的な大都市のイメージがあり憧れるからです」（60代女性／愛知県）、「盛岡市は岩手県の中心都市で、わんこそばや盛岡冷麺などの名物も多く、県外の人にも馴染みのある地名です。落ち着いた街の雰囲気と歴史ある文化があり、『盛岡』と入ったナンバープレートは品があって印象が良いと感じます。岩手県を代表する地名としての存在感も魅力です」（40代男性／北海道）、「岩手県の中心地という安心感があるし、盛岡という地名が格好いいと思うから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)