第９８回選抜高校野球大会は１９日、甲子園球場で開幕する。

春の聖地で躍進を期す注目校を紹介する。

神戸国際大付 （兵庫）

準優勝を果たした昨秋の明治神宮大会は、苦い記憶としてナインの胸に残る。九州国際大付（福岡）との決勝は打線がちぐはぐで１点しか奪えず、１０点差での大敗。自信のある「力」で、負けた。

準決勝までの２試合で計５本塁打をマークし、強力打線を印象づけた。だがそれゆえに、「試合を重ねるうちに『俺も大きい当たりを打てるのでは』という勘違いが生まれた。僕自身もつなぎ役なのに、欲が出てしまった」と８番の井本康太主将（３年）は振り返る。フライアウト、空振り三振ともに１１個。決勝の数字がその象徴だ。

神戸市のグラウンドに戻ると、井本主将は選手を集め、問いかけた。「打線ではそれぞれ役割がある。それが消えていなかったか」

初戦は大敗した九州国際大付と再戦

チーム打撃を徹底するため、フリー打撃などでは想定する場面を宣言してから打つようにした。練習前後には必ず選手だけのミーティングを行い、反省点を共有した。全体練習後に欠かさず行う３０分間の素振りでは、回数よりも「色んな投手を想定しながら、最後までしっかりと振ること」を意識。独りよがりにならない打撃を、全員で追い求めた。

中でも青木尚龍監督が「自覚が芽生えた」と目を見張るのが、中軸を担う川中鉄平と石原悠資郎（ともに３年）だ。飛距離を競い合ってきた２人は同大会決勝で無安打に終わり、「投手のレベルが上がると金縛りにあったみたいに自分のスイングが出来なくなった。対応力のなさを痛感した」と川中。筋力トレーニングで持ち味の飛距離を伸ばす一方、低い打球を意識したり足の上げ方を変えてみたりと、打撃の幅を広げるための試行錯誤を続ける。

大敗の教訓は、守りの強化にも生きている。投手陣は制球力を高め、野手陣は自主的にノックを受けて球際の強さを磨いてきた。石原悠は「勝つためには、守備が安定していないと。気が付けば全国の頂点に立っている、そんな大会にしたい」。くしくも九州国際大付との再戦で始まる５年ぶりの甲子園。全員が役割を全うし、まずはリベンジを果たす。（学年は新学年、後藤静華）