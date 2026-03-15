【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信は１５日、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記の立ち会いの下、「６００ミリ超精密多連装ロケット砲」の発射実験が１４日、行われたと伝えた。

日韓両国が１４日に発射を確認した弾道ミサイルを指すとみられる。

韓国では、９日から朝鮮半島有事を想定した定例の米韓合同軍事演習「フリーダム・シールド（自由の盾）」が行われており、北朝鮮はこれに反発したとみられる。

同通信によると、発射実験にはロケット砲１２門が投入され、３６４・４キロ・メートル先の目標に命中した。

正恩氏は発射実験について「４２０キロ・メートルの射程圏内にいる敵に不安を与える」と述べ、「この兵器が使用されれば、打撃圏内にある相手側の軍事インフラは絶対に持ちこたえられないだろう」と強調した。

正恩氏が言及した北朝鮮から４２０キロ・メートルの射程圏内には、韓国南西部・群山（クンサン）の在韓米軍基地などがあり、韓国・統一研究院の洪ミン（ホンミン）先任研究委員は「米軍や韓国軍の施設を標的にしていることを明確にした」と指摘した。

同通信が公開した写真では、「ジュエ」氏とされる正恩氏の娘が同行しているのが確認された。