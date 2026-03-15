キューバのディアスカネル大統領は米国と協議を開始したことを発表した/President of Cuba/YouTube

（CNN）キューバのディアスカネル大統領は13日、キューバ当局が米国と協議を行ったことについて初めて認めた。キューバは経済危機に直面しており、トランプ米大統領からは強い圧力を受けている。

ディアスカネル氏は国営テレビで放送された映像の中で、「こうした協議を後押しした国際的な要因がある」と述べ、協議の目的は「解決が必要な二国間の問題を見極めることだ」と説明した。

トランプ氏も13日、ディアスカネル氏の発表を裏付ける形で、自らのSNS「トゥルース・ソーシャル」に関連記事を再投稿した。

ディアスカネル氏によると、米国との協議は自らが主導し、国家評議会議長を務めたことがあるラウル・カストロ氏や共産党の一部メンバーも加わった。ただ、米国側の参加者については明らかにしなかった。

ホワイトハウス当局者はCNNに対し、「（トランプ）大統領が述べたとおり、われわれはキューバと協議しており、キューバの指導者らは合意に達するべきだ。大統領は『非常に容易に合意できる』と考えている」と述べた。

トランプ氏はこれまで何度か米国がキューバと協議していると述べていたが、キューバ側が協議について確認したのは今回が初めて。

キューバ高官は先月、CNNに対し、両国の間で「メッセージのやり取り」はあったものの、その時点では「二国間対話」は確立されていないと述べていた。

ディアスカネル氏は「これは非常に繊細な過程であり、責任感と細心の注意をもって進められている」と語った。

今年に入り、ベネズエラのマドゥロ大統領が米国の作戦で拘束された後、トランプ氏はベネズエラからキューバへの石油輸送を止め、キューバに原油を売るほかの国々に関税を課すと警告した。これにより、キューバ国民が直面している停電の頻発と燃料不足はいっそう悪化した。

トランプ氏は先に行われたCNNの取材に対し、キューバが「まもなく陥落する」との考えを明らかにし、キューバ政府が取引を強く望んでいると語っていた。

ディアスカネル氏は映像の公開後に開かれた記者会見で、キューバが直面する危機的状況は、米国が課している「エネルギー封鎖」と関係があると述べた。

ディアスカネル氏は「これは以前から備えてきた状況だ」としつつも、「3カ月間、国内に燃料が全く入っていない」と強調した。

ディアスカネル氏「（封鎖の）影響は甚大だ。最も深刻な形で表れているのがエネルギー問題だ」と述べ、国民に不安を引き起こしていると認めた。

ディアスカネル氏は、先月起きた高速船による侵入事件の捜査を支援するため、米連邦捜査局（FBI）がキューバを訪問する可能性があるとも述べた。この事案では、キューバ軍の発砲によって船に乗っていた5人が死亡し、その中には米国人1人も含まれていた。キューバ側は、彼らがテロ行為を実行しようとしていたと非難していた。