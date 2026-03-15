◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

阪神・森下翔太外野手が侍ジャパンの窮地で躍動した。３回に佐藤輝の同点二塁打に続き、１死二、三塁で一時勝ち越しの３ラン。打った瞬間に右手を挙げ、絶叫してダイヤモンドを一周した。ＷＢＣ初本塁打は値千金。勝てば問答無用のヒーローだった。無念の敗退となったが「１００％を出そうとした結果が、すごくいい形につながった。ああいうところで打つことを求められてＷＢＣに選ばれたと思うので」と大舞台で力強い足跡を残した。

初回の攻撃で鈴木誠也外野手が負傷。２回の守備から急きょ「３番・中堅」に入った。「セカンドで誠也さんが痛がっている姿を見て、あると思った。意外と冷静に入れました」と対応。鈴木の分までという思いも「もちろんありましたね」と即答し「誠也さんも結果を残したいという思いが絶対にあった。代われるように心の準備はしました」とバットに思いを乗せた。

井端ジャパン発足時からの常連メンバー。２４年のプレミア１２でも全試合で４番を務めて本塁打を放つなど、指揮官の期待に応え続けてきた。大事な試合で巡ってきた出番でも存分に力を発揮。「井端監督に使ってもらって、その経験があったからこそＷＢＣでも堂々とできた。この経験を次の機会に生かせるように、もっとレベルアップを」と指揮官に感謝した。

まだ２５歳。今後の侍ジャパンを背負っていく男は「悔しいけど、すごく周りも見られた。一流の選手を生で体験できたことが本当にこれからのシーズン、国際試合に通じる。メジャーリーガーが多く出て、それだけで野球の怖さ、個々の強さも他の大会とは全然違うレベルの高い野球。負けてしまったけど、いい大会だなと思っています」と刺激を受けた。「メジャーリーガーを肌で感じられた、体験できたのはすごく（今後の）自分の基準になった」と実感。「まだまだ足りない部分が多い。引き続き練習を積んで、もっともっとレベルアップしたい」と、すぐに前を向いた。