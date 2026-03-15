お笑いタレントのカンニング竹山（54）が15日、文化放送「野村くにまる 日曜ぐらいは…」（後1・30）に生出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンが準々決勝敗退に終わったことについて語った。

連覇を目指した侍ジャパンは14日（日本時間15日）、米マイアミでベネズエラと対戦。1点リードされた1回裏、大谷翔平の同点ソロなどで一進一退の攻防を繰り広げた。3回には森下翔太の3ランなどが飛び出し、一時は3点をリードしたが、中盤以降に打線が沈黙。5―8と逆転負けを喫し、8強で姿を消した。

竹山はこの日、TBS系「アッコにおまかせ！」生出演を終えて、文化放送へ移動。「生放送に僕、出るまで勝ってたんですよ。これ、勝つなってワクワクして生放送に行ったら、途中で負けてるって…」。目を離している間の逆転劇にがっかりした様子だった。

大会は4強が出そろい、準決勝の組み合わせは米国―ドミニカ共和国、イタリア―ベネズエラに決まった。竹山は「パワーベースボールをしなくなっているじゃないですか？もちろん、パワーベースボールが基本にあって、そこから細かい野球というか、ベースボールというか“野球”みたいな要素も取り入れている」とコメント。従来のスタイルから、さらに進化した各国のプレースタイルを評した。

ベネズエラは、多くの国がサッカーが盛んな南米にあって、屈指の野球強豪国。アクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）ら、メジャーにも多数の選手を輩出している。

竹山は「やっぱり言うてもね、ベネズエラとかドミニカって言ってますけど、めちゃくちゃオールスターメジャーじゃないですか。みんなメジャーリーガーの、ド中心の奴らだからね。ダメだな〜、強えな〜ってなりますね。日本も良かったんだけど」と脱帽。敗退の悔しさはぬぐえない様子だった。