◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日 ローンデポ・パーク）

日本代表「侍ジャパン」の岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）が14日（日本時間15日）、準々決勝のベネズエラ戦に5試合連続「5番・三塁」で先発出場。4打数2安打ながら「チャンスで打てなかったことが全てかなと思います」と早すぎる敗退に肩を落とした。

1次ラウンド初戦から全ての試合でスタメンに「5番・三塁」で名を連ねた岡本。結果は19打数4安打1打点、打率.211で本塁打を打つことはできなかった。

岡本は敗退が決まり「今大会っていうのは、自分の中でも凄くいい経験になりましたし…凄く悔しい経験にもなった。これを、これからしっかり生かせるように…。またこれからレベルアップしたいなと思ってます」と悔しそうな表情で大会を振り返った。

28年には五輪、そして3年後にはまたWBCの舞台がやってくる。「そこに選んでいただけるように。また自分のところでしっかり日々練習して、また選んでいただけるように頑張りたいなと思います」と鋭い眼光で前を見据えた。