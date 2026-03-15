◇第6回WBC 準々決勝 日本5―8ベネズエラ（2026年3月14日 フロリダ州マイアミ）

悔しさだけが残る終戦だった。近藤健介外野手（32）は勝利を収め、歓喜に沸くベネズエラナインを視界に入れながら、ぼう然と頭を抱えた。「負けて終わるのは悔しいですし、個人としても何もできなかった」と後悔の思いが口を突いた。

1次ラウンドは12打数無安打と不調を極め、この日はスタメンから外れ、ベンチから戦況を見守った。出番は土壇場の9回だった。5―8の9回1死、代打として起用されたが、ベネズエラの守護神・パレンシアの内角99.4マイル（約159.9キロ）直球に手が出ず、見逃し三振。反撃の気運を高めることができず「ああいうのを打ち返さないといけない。悔しいです」と唇をかんだ。

世界一となった前回23年大会では全7試合に先発出場し、打率・346をマークした。しかし、今大会は結果を出すことはできなかった。「優勝するためにやってきて、何もできず。まだまだ足りないな、成長しないとなと思う」と話す。「こういう一発勝負でしっかり結果を出せるっていう選手になっていかないといけないですし、安定感が大事なものかなと思って。そういうところを、レベルの高いところでやっていきたいなと思います」と課題を口にした。

世界一連覇を目指した戦いは終わった。所属チームに戻り、リーグ3連覇を目指す戦いが始まる。「今日も相手のバッターはスイングも強いですし。やっぱりスイングの強さ、そういうところをもう一回、まだまだ成長できるっていうのを、ね。自分の中でレベルを上げていきたいなと、勉強になりました」とチームでも侍ジャパンでも、頂点に立つために、努力を重ねる日々は続く。