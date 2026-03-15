◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本ーベネズエラ（2026年3月14日 ローンデポ・パーク）

日本代表「侍ジャパン」の村上宗隆内野手（26＝ホワイトソックス）が15日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ戦に「6番・一塁」で先発出場。4打数1安打も打点なしに終わり、チームを勝利に導くことはできなかった。

敗退した試合後、取材に応じた村上は「凄く悔しいですけど、野球の難しさだったりとか、楽しさ。そういったところでは、凄くいい試合ができました。まあ、野球って凄く難しいので1勝する難しさだったりというのは改めて痛感しました」と振り返った。

村上はここまで5試合全てに先発出場。1次ラウンド通算成績は15打数3安打5打点で打率.200。この日は4打数1安打で、今大会の通算打率は.211、1本塁打、5打点で終えた。自身の状態については「状態は悪くないです。やっぱり短期決戦の凄く難しいところもたくさんありますし、そこは自分の弱さがあるなと思っています。常に打てるわけではないですし、そこにどう持っていくかというところも凄く大事になってくる」と分析した。

このオフにヤクルトからホワイトソックスに移籍。今季からは米国の舞台で戦う。大会を通じて得られたことについては「この大舞台を経験できたこともそうですし、一流のメジャー選手たちとプレーできたことは自分の中で誇りに思います。今日勝ちたかったっていうのが本当に率直な気持ちです」と話した。

日本代表としては28年のロス五輪の舞台が目標となる。村上は「僕自身凄く特別なこと」と日の丸を背負うことへの思いを明かしつつ「まずはシーズンにしっかりと集中して。すぐアリゾナに戻って試合があると思いますし、そこで結果を残せるように頑張っていきたいと思います」と話した。

ベネズエラの印象については「全体的に打者のレベルも高いですし、こんなに日本が打ち込まれることはなかなかなかったこと。凄いレベルが高いなと思う。チーム一丸となっている印象でした」と語った。