「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）

侍ジャパンは逆転負け。４強入りはならなかった。

初回にアクシデントがあった。侍ジャパンの鈴木誠也外野手が二盗を試みた際に足を負傷して、交代。チームは試合中に「右膝の違和感」と発表した。今後については「引き続き経過を見ていく」とアナウンスされた。

代わって入った森下が勝ち越し３ランを放つなど、鈴木の思いに応える活躍。だが、チームは逆転を許し、初めて４強入りを逃した。

鈴木は試合後、ベンチ裏で足を引きずりながら歩き、取材にも対応。「最後の最後でチームに迷惑をかけて、申し訳ない。僕自身も悔しい気持ちが残ったので、またリベンジできるようやっていきたい」と、瞳を潤ませた。２年後のロサンゼルス五輪について問われると、「まだ先のことなんで何とも言えないですけど、選んでもらえるので」とも語った。

足の状態については「検査をしてない状況。ドクターに診てもらっただけで、はっきりしてない答えは出ていない。アリゾナに帰ってシカゴ・カブスで診察してということになると思います」と語った。