¡ÖÉ×¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î½÷¤¬¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤¹¤ë¡×¡Ö¥À¥ó¥Ê¤¬Âß¤·¤¿¤ª¶â¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡¡É×¤ÎÍ§Ã£¤Ç¡Ö·ù¤¤¤Ê¿Í¡×¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
É×¤ÎÍ§¿Í¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Þ¥Þ¸þ¤±¾ðÊóÈ¯¿®¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥È¡×¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÉ×¤ÎÍ§Ã£¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²óÅú¼Ô¤Î4³ä°Ê¾å¤¬¡¢·ù¤¤¤Ê¿Í¤¬¡Ö¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤ËÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¡º§³è5Ç¯¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ä½÷À¤ËÊü¤Ã¤¿¥ÉÄ¾µåÈ¯¸À
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Þ¤¿¤ÏÇ¥¿±Ãæ¤Î½÷À1226¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ç¡Ö·ù¤¤¤Ê¿Í¡×¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ç¡Ø·ù¤¤¤Ê¿Í¡Ù¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤ë¡×¤¬43.8%¡¢¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬25.5%¡£¡ÖÉ×¤ËÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï30.7%¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤¿¤Á¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤ò3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡²ÈÄí¤Î¶³¦Àþ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë
¡¦½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤ËÉ×¤¬ÌëÃæ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë
¡¦ÌëÃÙ¤¯¤ËÍè¤Æ¡¢¿²¼¼¤òÇÁ¤«¤ì¤¿
¢¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡¢¥â¥é¥ë¤Î¤Ê¤¤¤Ò¤È¤¿¤Á
¡¦½Ð»º½Ë¤¤¤òÆó½Å¼è¤ê¤µ¤ì¤¿
¡¦»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾Á°¤ò¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿
£½÷Í§¤À¤Á¡¢¸µÈà½÷
¡¦¸µ¥«¥Î¤«¤é¡Ö·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¡×¤È²¿ÅÙ¤âÏ¢Íí¤¬¤¢¤ë
¡¦½÷Í§Ã£¤¬¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡¦ÍÄÆëÀ÷¤Î½÷À¤¬°û¤ß²ñ¤ÇÉ×¤Ë¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤¹¤ë
Í§¤À¤Á¤Ø¤Î·ù°¤¬¸µ¤ÇÉ×¤Ø¤ÎÉÔËþ¤âÁýÉý
Í§Ã£¤Ø¤Î·ù°´¶¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ§Ã£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É×¼«¿È¤Ø¤â¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ§Ã£¤Î¼ºÎé¤ÊÈ¯¸À¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡×¡ÖÂß¤·¤¿¤ª¶â¤ò²ó¼ý¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ§Ã£¤Ë°û¤Þ¤µ¤ì¤Æµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤½¤Î¿Í¤È°û¤ß¤Ë¤¤¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ä«µ¢¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ï¤¬»Ò¤ÎÌ¾Á°¤ò¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÍÄÆëÀ÷¤Î½÷¡£°û¤ß²ñ¤Î¾ì¤Ç¥À¥ó¥Ê¤Ë¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Æµ¤»ý¤Á°¤¤¡×
¡Ö¥À¥ó¥Ê¤¬Âß¤·¤¿¤ª¶â¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÂß¤·¤¿¥À¥ó¥Ê¤â°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤«¤é¤Ï¡¢ÉÔËþ¤ÎÌ·Àè¤¬¡¢Í§Ã£¤Î¸ÀÆ°¤òëÝ¤á¤Ê¤¤É×¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡þ¡¡¡¡¡þ
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥È¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎºÊ¤ÏÉ×¤ËÍ§¿Í¤È´Ø·¸¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÄí¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØ´Ø·¸¤¬¤¤¤Ó¤Ä¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥È