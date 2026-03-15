flumpoolが、全国ホールツアー『flumpool Hall Tour 2026』を9月より開催する。

（関連：セカオワ Fukase、Creepy Nuts DJ松永、flumpool 山村隆太、Gackt……俳優としても活躍するマルチな才能）

本情報は、3月14日にYouTubeでプレミア公開されたflumpoolのスタジオライブ『flumpool Spring Session ～さくら前夜～』にて発表されたもの。本ツアーは、全国8会場で11公演が行われる。狭山市市民会館、森のホール21 大ホール、LINE CUBE SHIBUYAの3会場は2デイズ開催となり、1日がワンマン、もう1日の土曜公演が対バンとなる。対バンアーティストは後日発表予定だ。

また、昨年12月にデジタルリリースされた「スノウゴースト」に続く新曲も現在制作中。2015年リリースのコンセプトディスク『FOUR ROOMS』以来となるコンセプトEPという形で、6月24日にCD／デジタルリリースされることも決定した。EP詳細は後日発表される。

・flumpool 山村隆太（Vo） コメント

誰もが主役になれると言われる時代。でも実際には、誰かを支えながら生きていく時間の方が多いのかもしれない。だけど、それこそがその人の選び取ってきた、誇りあるステージだと思っています。

flumpoolも活動を重ねる中で、大切なのはどこに立つかより、今いる場所で鳴らし続けることだと気づきました。役割を背負っていても、迷う日はある。足りなさを感じる日もある。

大人になっても、まだ途中。

だからこそ鳴らせる音があるし、届けられる言葉がある。完成していなくてもいい。揃っていなくてもいい。今立っている場所を自分のステージだと信じながら、それでも前へ。そんな歌を、新曲とツアーで鳴らしたいと思っています。

（文＝リアルサウンド編集部）