＜大学、行く意味ある？＞娘の辛辣な言葉「努力しないくせに都合良すぎる」ピシャリ！【第4話まんが】
私（エイコ）は数年前、元夫（マコト）と離婚しました。その後私は息子のユウタと娘のナオを連れ、両親のいる実家に身を寄せました。やがて反抗的になった息子が「父さんの家に住む」と言って出て行きました。しかし1年半ほど経って、突然「そっちに戻りたい」と連絡してきたのです。なんでも元夫が「大学の学費は払わない」と言っているそうです。元夫は頑なな性格で、絶対に自分の主張を曲げません。うちの両親も話を聞いて戸惑っていました。
両親は「子どもたちを中高一貫校に通わせてあげなさい」と言って、これまで経済的な援助をしてくれていました。けれど両親ももう70代です。さすがに大学費用まで頼ることはできません。息子のことでこれ以上迷惑もかけられません。
娘はこれまで、息子のひどい態度をさんざん目の当たりにしてきました。金銭的に苦労している友だちのことも見ているそうで、辛辣な言葉を口にします。「何か方法はあるでしょ。自分は努力しないくせに金は出せって、ふざけすぎ」
たしかに息子は都合が良すぎます。
母親が口うるさいから父親のところへ。父親がお金を出してくれないからまた母親のところへ。
もし私が大学へ行かせてあげようものなら、また父親の家で暮らして好き放題の日々に戻ることでしょう。
ただ元夫の言い分には納得できないままです。
たとえ進学理由に納得できないとしても、父親としてきちんと息子と向き合っているようには見えません。
まるで「払いたくないから、あとよろしく」と私に丸投げしているように感じるのです。
元夫も息子も自分に都合の良い考えをしている気がしてなりません。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
両親は「子どもたちを中高一貫校に通わせてあげなさい」と言って、これまで経済的な援助をしてくれていました。けれど両親ももう70代です。さすがに大学費用まで頼ることはできません。息子のことでこれ以上迷惑もかけられません。
娘はこれまで、息子のひどい態度をさんざん目の当たりにしてきました。金銭的に苦労している友だちのことも見ているそうで、辛辣な言葉を口にします。「何か方法はあるでしょ。自分は努力しないくせに金は出せって、ふざけすぎ」
たしかに息子は都合が良すぎます。
母親が口うるさいから父親のところへ。父親がお金を出してくれないからまた母親のところへ。
もし私が大学へ行かせてあげようものなら、また父親の家で暮らして好き放題の日々に戻ることでしょう。
ただ元夫の言い分には納得できないままです。
たとえ進学理由に納得できないとしても、父親としてきちんと息子と向き合っているようには見えません。
まるで「払いたくないから、あとよろしく」と私に丸投げしているように感じるのです。
元夫も息子も自分に都合の良い考えをしている気がしてなりません。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子