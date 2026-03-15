＜速報＞菅楓華がツアー2勝目へ独走 2位と7打差でラスト3Hへ
＜台湾ホンハイレディース 最終日◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番までを終えて、ツアー2勝目を狙う20歳・菅楓華がトータル6アンダーで首位を独走している。
【ライブフォト】圧倒的…！ 最終組でこのスコア差
7打差2位に米ツアーが主戦場の古江彩佳。9打差3位には女王・佐久間朱莉が続いている。プロ2年目の吉田鈴はトータル9オーバー・8位タイ。ツアー復帰2戦目の小祝さくらも同順位でホールアウトしている。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1542万円）。優勝者には36万ドル（約5677万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 最終ラウンドのリーダーボード
菅楓華 プロフィール＆成績
〈連続写真〉深いラフからでも簡単に打てる！ 菅楓華のアプローチ術
〈連続写真〉軸ブレ&上下動なし！ 菅楓華の美スイング
松山英樹は？ 米男子高額大会のリーダーボード
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