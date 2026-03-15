サンド伊達、宮迫博之の“男気”エピソード披露「ポケットから数百万円取り出し…」→富澤“衝撃のツッコミ”
お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が、14日放送のニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー』（毎週土曜 後1：00）に生出演。東日本大震災の時の知られざるエピソードを明かした。
【動画あり】宮迫博之『アメトーーク！』発言を反省「ダセーなオレ」
この日はゲストに蛍原徹を迎えての放送。雨上がり決死隊時代の相方・宮迫博之の話から、伊達は「3.11が近いからそういう話するのもあれなんですけど…」と切り出し、「『芸人報道』（日本テレビ系／2010年〜14年放送）って昔やってて、出さしてもらった時に宮迫さんが僕らの楽屋にトントンって入ってきて…」と当時を回顧。
「3.11の1ヶ月後、2ヶ月後くらいかな、『いや〜大変やったな』って。宮迫さんが僕らの楽屋に来るなんて初めてで、びっくりして。『どうされたんですか？』って言ったら『いろいろ報道とか見て、お前らもあそこ（気仙沼）にいて、大変やったな。お金もかかるやろう』って、後ろのポケットから数百万円を取り出して。『これ、使ってくれ』って言って、颯爽と楽屋に戻っていったんですよ」と当時の知られざるエピソードを披露した。
続けて「もちろん全部、義援金に入れたんですけど、あのかっこよさというか。すごいことをしてくださいました。我々にとって」と、宮迫の“男気”に感謝。蛍原も「相当あいつも人見知りな人やのに、自ら行ってるということは、相当そういう思いがあったんちゃう」と元相方の思いを代弁した。
伊達は「『（宮迫が）奥さんと話してこれはサンドに預けよう』ってやってきてくださいましたね」とたその時の話を振り返りながら、「まさか、闇営業してるとは」と驚くと、相方の富澤たけし（51）も「あの時のお金、大丈夫だったのかな？」と冷静に分析。スタジオは大爆笑に包まれながら「そんなこと言わなくていいんだよ」「時期が違うんだよ」と伊達がツッコめば、蛍原も「そう思って行ってないから」とフォロー。だが蛍原は「なんでおれがフォローしてるの？」と謎の流れに冷静に我に返っていた。
【動画あり】宮迫博之『アメトーーク！』発言を反省「ダセーなオレ」
この日はゲストに蛍原徹を迎えての放送。雨上がり決死隊時代の相方・宮迫博之の話から、伊達は「3.11が近いからそういう話するのもあれなんですけど…」と切り出し、「『芸人報道』（日本テレビ系／2010年〜14年放送）って昔やってて、出さしてもらった時に宮迫さんが僕らの楽屋にトントンって入ってきて…」と当時を回顧。
続けて「もちろん全部、義援金に入れたんですけど、あのかっこよさというか。すごいことをしてくださいました。我々にとって」と、宮迫の“男気”に感謝。蛍原も「相当あいつも人見知りな人やのに、自ら行ってるということは、相当そういう思いがあったんちゃう」と元相方の思いを代弁した。
伊達は「『（宮迫が）奥さんと話してこれはサンドに預けよう』ってやってきてくださいましたね」とたその時の話を振り返りながら、「まさか、闇営業してるとは」と驚くと、相方の富澤たけし（51）も「あの時のお金、大丈夫だったのかな？」と冷静に分析。スタジオは大爆笑に包まれながら「そんなこと言わなくていいんだよ」「時期が違うんだよ」と伊達がツッコめば、蛍原も「そう思って行ってないから」とフォロー。だが蛍原は「なんでおれがフォローしてるの？」と謎の流れに冷静に我に返っていた。