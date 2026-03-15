CUTIE STREET板倉可奈、グレーカラコン×王冠で雰囲気一変「すごく裏で緊張しちゃって」【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の板倉可奈が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】ふるっぱー妹グル、雰囲気一変のメンズライクな姿
グレーのカラコンをつけ、大きな王冠を被って存在感を発揮した板倉。トップでは丁寧におじぎをし、オーラを放った。MCを務める村重杏奈、ハリー杉山が普段とは印象が違う板倉に驚いた様子を見せると、板倉は「ここまでメンズライクな感じはあまりやったことがなかったので、すごく裏で緊張しちゃって」と照れ笑いを見せていた。
同じステージを闊歩した桜庭遥花はピンクとブラックで統一されたコーディネートで登場。口元に手を添えるなど、あざといポーズで魅了した。衣装は手塚治虫作品の名作「ブラック・ジャック」をイメージにしたようで「ピノコちゃんモチーフだったんですけど、髪の毛をボブ風にしてみてランウェイできてすごく楽しかった」と笑顔を見せた。
川本笑瑠はピンクのミニスカート姿でナースのような装い。リボンがついたチョーカーやフリルでガーリーさを演出した。
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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【写真】ふるっぱー妹グル、雰囲気一変のメンズライクな姿
◆板倉可奈、グレーカラコンで雰囲気一変
グレーのカラコンをつけ、大きな王冠を被って存在感を発揮した板倉。トップでは丁寧におじぎをし、オーラを放った。MCを務める村重杏奈、ハリー杉山が普段とは印象が違う板倉に驚いた様子を見せると、板倉は「ここまでメンズライクな感じはあまりやったことがなかったので、すごく裏で緊張しちゃって」と照れ笑いを見せていた。
川本笑瑠はピンクのミニスカート姿でナースのような装い。リボンがついたチョーカーやフリルでガーリーさを演出した。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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