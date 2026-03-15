山田裕貴「日アカ」でラジオ番組オリジナルステッカーを配布する様子が話題「常に全力で好感度爆増」「有言実行の男」
【モデルプレス＝2026/03/15】俳優の山田裕貴が3月13日、自身のInstagramを更新。同日に東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」で、自身のラジオ番組オリジナルステッカーを配布したことを明かし、話題を集めている。
【写真】山田裕貴「日アカ」でラジオ番組オリジナルステッカー配布する様子
同イベントに出席した山田は、映画「爆弾」の出演者とのオフショットを投稿。「チームのみんな、自分も含め11部門おめでとうございます」と感謝の気持ちを綴っている。
また「 ＃山田裕貴ANN おれは配ったからな？ やったからな100枚から150枚 パントマイムもやったからな？」と自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）の番組オリジナルステッカー「勇者の証」を出席者に配る写真も公開。以前の放送で、山田には同イベントの会場で「勇者の証」を200枚配って番組を宣伝するミッションが課せられていた。
また当日のテレビ放送では、インタビューを受けている出席者の後ろで山田が「勇者の証」を配布したり、ステッカーをアピールしている姿が話題に。SNS上では「よく見たらカメラ目線でやばい」「ステッカー見せつけてる？」「常に全力で好感度爆増」「アツい男」「有言実行の男」といった声が上がっていた。（modelpress編集部）
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【写真】山田裕貴「日アカ」でラジオ番組オリジナルステッカー配布する様子
◆山田裕貴「日アカ」会場で「勇者の証」を配布
同イベントに出席した山田は、映画「爆弾」の出演者とのオフショットを投稿。「チームのみんな、自分も含め11部門おめでとうございます」と感謝の気持ちを綴っている。
◆山田裕貴の投稿に反響
また当日のテレビ放送では、インタビューを受けている出席者の後ろで山田が「勇者の証」を配布したり、ステッカーをアピールしている姿が話題に。SNS上では「よく見たらカメラ目線でやばい」「ステッカー見せつけてる？」「常に全力で好感度爆増」「アツい男」「有言実行の男」といった声が上がっていた。（modelpress編集部）
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