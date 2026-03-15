【WBCドミニカ代表名鑑】

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ウラジミール・ゲレロ・ジュニア

（ブルージェイズ／内野手／26歳）

昨年のポストシーズンで本塁打を8本叩き込み、メジャーリーグ屈指のクラッチヒッターと見なされるようになった2世選手の代表格。特にヤンキースと対戦した地区シリーズでは4試合で3本塁打の好調ぶり。2本目は満塁アーチだったため、ポストシーズンで満塁弾を放った最初の親子選手になった。

父ウラジーミル・ゲレロはエンゼルスに在籍した2004年にア・リーグMVPに輝いているため、ジュニアは自分もMVPになってメジャー初の親子MVPになることを夢見ている。ただ、ここにきてレギュラーシーズンで本塁打の出るペースがかなりダウンしているため、実現の可能性はどんどん遠のいているように見える。

日本の若いファンは父ゲレロの現役時代を知らないので、共通点が多いと勘違いしているが、実際は正反対と言ってよい。父は「選球眼」という言葉と縁のない「本能で打つタイプ」だったのに対し、ジュニアは選球眼が良く、失投をじっくり待てるクレバーな打者。父は私生活でも「本能のままに生きるタイプ」。一度も正式な結婚をしていないのに6人の女性に8人の子供をもうけているが（ジュニアは最初の女性との間に生まれた長男）、ジュニアの方は24歳の若さで結婚、現在は2人の娘と一緒にいることが何よりも楽しいと語る。

日本人投手にめっぽう強いことで知られ、対菊池雄星は7打数4安打、対大谷翔平は8打数3安打、1本塁打とよく打っている。

▽年齢=26

所属=ブルージェイズ

右投げ右打ち

ポジション=一塁

今季年俸=約30億9000万円

昨季の成績=156試合 打率.292 23本塁打 84打点

（友成那智／スポーツライター）

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