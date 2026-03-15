◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝が１４日（日本時間１５日）、ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に「３番・中堅」で先発出場したが、初回に二盗を試みた際に右膝を痛めて途中交代した。侍ジャパンは逆転負けを喫し、第６回大会にして初めて準々決勝敗退が決まった。

悔しい形での敗戦。試合後は足を少し引きずりながら帰路についた鈴木は「最後の最後でチームに迷惑をかけて申し訳ないという気持ちでした。周りの選手がカバーしてくれた。悔しい気持ちは残りましたけど、またリベンジできるようにやっていきたい」と絞り出した。

初回にベネズエラはアクーニャ（ブレーブス）、日本は大谷翔平（ドジャース）と１番打者がそろって先頭打者本塁打。１―１の同点の初回１死走者なしで第１打席に立った誠也は四球を選んで出塁した。その後２死一塁で迎えた５番・岡本（ブルージェイズ）の打席で二盗を試みた誠也は二塁にヘッドスライディングしたが、リプレー検証の末にタッチアウト。その場で苦悶（くもん）の表情を見せると、トレーナーらに支えられるようにしてベンチ裏に下がり、直後の２回の守備から森下（阪神）と途中交代した。けがの状態については「まだ検査とかはしてなくて、ドクターにみてもらっただけ。明日出発でそこからです」と語るにとどめた。

誠也は前回２３年大会でも侍ジャパンのメンバーに入りながら、大会直前に脇腹を痛めて出場辞退。今大会にかける思いは人一倍で、１次ラウンドでは２戦目の７日・韓国戦（東京ドーム）で２打席連続本塁打を放つなど、打率３割３分３厘、２本塁打、５打点と好調を維持していた。守備でも慣れないセンターを懸命に守り、チームを引っ張っていた。

１９年プレミア１２、２１年東京五輪では中心打者として優勝に貢献したが、ＷＢＣでは１７年に準決勝敗退、２３年は出場辞退、２６年は故障で途中交代で敗退と無念の結果が続いている。昨季、メジャーの日本人右打者では史上初の３０本塁打、１００打点を成し遂げたが、今回のけがで開幕戦出場も心配される。