◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ２連覇を狙っていた侍ジャパンが、準々決勝のベネズエラ戦で敗れた。第６回大会にして準決勝に進めなかったのは初の屈辱となった。ドジャース・大谷翔平投手（３１）はチームの先頭に立って２大会連続の頂点を目指したが、最後の打者となった。試合後、取材に応じ「代表戦はもちろんリベンジというか。挑戦したいですし、どういう形で次に出場できるか、自分自身も含めてわからないですけど。次の機会にまた集中したい」と前向きに話した。

大谷は今後、ドジャースでワールドシリーズ３連覇を狙う。さらに、日本代表としてはメジャー勢の出場が認められる可能性が高いと言われている２０２８年ロサンゼルス五輪がターゲットになりそうだ。慣れ親しんだロサンゼルスでの開催とあって出場に意欲を示しており、次の大舞台でリベンジが期待される。

ＷＢＣの今大会は投手として登板しないことをドジャースと話し合って決定。打者専念となったが、それでも日の丸を背負って侍ジャパン入りするほど、２連覇への思いは強かった。１月には「日本代表として優勝するに越したことはないので、そこを目指してまた頑張りたいと思っています」と口にしていた。１次ラウンドでは６日の初戦・台湾戦（東京ドーム）で先制の満塁本塁打を放つなどチームを勢いに乗せ、Ｃ組の１位通過に大きく貢献していた。

この試合でも１回表にアクーニャ（ブレーブス）が先頭打者本塁打を放つと、大谷も負けじと１回裏に先頭弾返し。１―２と１点ビハインドの３回１死二塁の２打席目には、３回という試合序盤でありながら異例の申告敬遠で出塁した。佐藤（阪神）の適時二塁打、森下（阪神）の３ランで一度は逆転したが、４回１死一、二塁のチャンスでは空振り三振を喫した。