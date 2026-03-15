◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本8ー5ベネズエラ（2026年3月14日 ローンデポ・パーク）

日本代表「侍ジャパン」は15日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦し5-8で敗れ連覇はならなかた。「2番・右翼」で先発出場した佐藤輝明内野手（27）は第2打席に同点の適時打を放つなど4打数1安打1打点。虎戦士としての意地は見せたが、頂点への戦いは幕を閉じた。

1-2で迎えた3回、1死二塁で直前の大谷が敬遠されて一、二塁。佐藤はフルカウントから6球目のスライダーを捉えた打球は右翼線への適時二塁打。阪神選手では初となるWBC決勝トーナメントでの打点となった。その後の3打席は凡退。チームもベネズエラの長打力の前に完敗。試合後、佐藤輝は3回に直前の大谷が敬遠されて迎えた打席を振り返った。

「相手かたしたら当然だと思うので。大谷さん以上に良いバッターはいないので。集中していきましたけど」

大会期間中、大谷とはコミュニケーションを図る時間も多く「気さくに話しかけてくれたのですごく接しやすかったです」と回想。この日は大谷、鈴木のメジャーリーガーに挟まれてのラインナップに「本当に楽しめたと思うし、勝ちたかったので気持ちは悔しいですけど 」と明かした。