「突き放せたのは良かった」セットプレー２発！ 前半をリードで終えたなでしこJに反響「どんどん点を取ろう」「これでほぼ決まり」【女子アジア杯】
日本女子代表は現地３月15日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、フィリピン女子代表と対戦している。
立ち上がりからボールを握り、攻め立てるなでしこジャパン。４−５−１の布陣で守りを固める相手に対し、攻めあぐねる時間帯が続いたが、45分についに均衡を破る。左CKからの混戦で、最後は田中美南が泥臭くヘッドで押し込んだ。
さらに45＋３分、再び左CKから、今度は古賀塔子が豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。
セットプレーで２発。前半を２−０で終えたなでしこジャパンに、ネット上では「よしよし」「このままどんどん点を取ろう」「これでほぼ決まりですね」「とりあえず突き放せたのは良かった」といった声があがっている。
後半もさらに得点を重ねられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】田中！ 古賀！ なでしこジャパンがセットプレーで２発！
立ち上がりからボールを握り、攻め立てるなでしこジャパン。４−５−１の布陣で守りを固める相手に対し、攻めあぐねる時間帯が続いたが、45分についに均衡を破る。左CKからの混戦で、最後は田中美南が泥臭くヘッドで押し込んだ。
さらに45＋３分、再び左CKから、今度は古賀塔子が豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。
セットプレーで２発。前半を２−０で終えたなでしこジャパンに、ネット上では「よしよし」「このままどんどん点を取ろう」「これでほぼ決まりですね」「とりあえず突き放せたのは良かった」といった声があがっている。
後半もさらに得点を重ねられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】田中！ 古賀！ なでしこジャパンがセットプレーで２発！