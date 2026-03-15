日本は古賀（６番）の得点など２点リードで前半を終えた。（C）Getty Images

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　日本女子代表は現地３月15日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、フィリピン女子代表と対戦している。

　立ち上がりからボールを握り、攻め立てるなでしこジャパン。４−５−１の布陣で守りを固める相手に対し、攻めあぐねる時間帯が続いたが、45分についに均衡を破る。左CKからの混戦で、最後は田中美南が泥臭くヘッドで押し込んだ。

　さらに45＋３分、再び左CKから、今度は古賀塔子が豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。
 
　セットプレーで２発。前半を２−０で終えたなでしこジャパンに、ネット上では「よしよし」「このままどんどん点を取ろう」「これでほぼ決まりですね」「とりあえず突き放せたのは良かった」といった声があがっている。

　後半もさらに得点を重ねられるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】田中！ 古賀！ なでしこジャパンがセットプレーで２発！

 