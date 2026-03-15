「１時間過ぎで疲れ切ってしまった。でもこれで…」２年ぶり先発の冨安健洋、完全復活へ大きな一歩。W杯、アヤックスとの契約延長は？
現地３月14日に開催されたオランダリーグ第27節で、冨安健洋と板倉滉（怪我で離脱中）が所属するアヤックスは、三戸舜介を擁するスパルタとホームで対戦。日本人対決が実現したなか、前後半で２点ずつ挙げ、４−０で大勝した。
半年の無所属期間を経て、今冬にアヤックスの一員になった冨安は、左SBで先発。アーセナル時代の2024年５月以来、約２年ぶりにスタートからピッチに立つと、ペナルティエリア左を崩して２点目を演出するなど、69分に交代するまで攻守で奮闘した。
現地メディア『AD』によれば、完全復活に向けて大きな一歩を踏み出した27歳は、試合後のインタビューで「かなり緊張していた」「もっと良くなれるし、１時間過ぎで完全に疲れ切ってしまった。でも、これで次へ進める」と思いを伝えた。
今季は残り７試合。「全て勝たなければならない」と覚悟を示す冨安は、まず次節のフェイエノールト戦へ照準を定め、「来週は今年最大の試合が待っている。その時は、少なくとも今回と同じくらいの気迫でプレーしなければならない」と誓った。
そして夏には北中米ワールドカップがある。日本代表のメンバーに入るのか、大きな注目を集めるなか、冨安はあくまで冷静に「まずはアヤックスに集中している」と言い、アヤックスとの契約を延長する可能性はあるのか？という問いに対しても「今、その件について話すのは適切なタイミングではない」と答えた。
どこまでコンディションを上げていけるか。残り７試合でのパフォーマンスに注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冨安が２人抜き突破→２点目を演出！
半年の無所属期間を経て、今冬にアヤックスの一員になった冨安は、左SBで先発。アーセナル時代の2024年５月以来、約２年ぶりにスタートからピッチに立つと、ペナルティエリア左を崩して２点目を演出するなど、69分に交代するまで攻守で奮闘した。
今季は残り７試合。「全て勝たなければならない」と覚悟を示す冨安は、まず次節のフェイエノールト戦へ照準を定め、「来週は今年最大の試合が待っている。その時は、少なくとも今回と同じくらいの気迫でプレーしなければならない」と誓った。
そして夏には北中米ワールドカップがある。日本代表のメンバーに入るのか、大きな注目を集めるなか、冨安はあくまで冷静に「まずはアヤックスに集中している」と言い、アヤックスとの契約を延長する可能性はあるのか？という問いに対しても「今、その件について話すのは適切なタイミングではない」と答えた。
どこまでコンディションを上げていけるか。残り７試合でのパフォーマンスに注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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